Правительство РФ расширило перечень недружественных стран, сообщается на сайте кабмина.

Черный список пополнился островами Гернси и Мэн, поддержавшие антироссийские санкции, введенные Великобританией, а также Багамы, которые ввели запрет на операции с Банком России, Минфином и рядом кредитных организаций РФ.

«Распоряжение утверждено для реализации Указа Президента от 5 марта 2022 года „О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами“. Согласно ему, российские граждане и компании, само государство, его регионы и муниципалитеты, имеющие валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из перечня недружественных стран, смогут расплатиться по ним в рублях», — подчеркнули в правительстве.

В марте 2022 года российское Правительство утвердило перечень недружественных стран. В него вошли 48 государств, в том числе все страны-члены Европейского Союза.