Президент Франции призвал Украину к переговорам с Россией
По словам Эммануэля Макрона, в какой-то момент Киеву будет необходимо вернуться к диалогу с РФ
8 ноября 2022, 15:27, Никита Черников
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Украину вернуться за стол переговоров с Россией, пишет РИА Новости.
По его словам, Киев должен определить условия и время для возобновления диалога.
Глава государства также отметил, что пока рано говорить о каких-то радикальных условиях, но он «лично убеждён, что в какой-то момент будет необходимо вернуться к переговорам».
В конце октября глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что президент Владимир Путин по-прежнему готов к переговорам по Украине.
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