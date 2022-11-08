Президент Франции призвал Украину к переговорам с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Украину вернуться за стол переговоров с Россией, пишет РИА Новости.

По его словам, Киев должен определить условия и время для возобновления диалога.

Глава государства также отметил, что пока рано говорить о каких-то радикальных условиях, но он «лично убеждён, что в какой-то момент будет необходимо вернуться к переговорам».

В конце октября глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что президент Владимир Путин по-прежнему готов к переговорам по Украине.