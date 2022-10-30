«За нами дело не станет»: Путин по-прежнему готов к переговорам по Украине, заявил Лавров
По словам министра иностранных дел, Россия всегда готова выслушать от своих западных партнёров предложения по снижению напряжённости
30 октября 2022, 18:59, Никита Черников
Владимир Путин по-прежнему готов к переговорам по Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его словам, Россия всегда готова выслушать, «какие предложения по снижению напряжённости имеют западные партнеры».
«Поэтому, если к нам будут обращаться с реалистичными предложениями, за нами дело не станет, как это было всегда в прошлом», — цитирует его Lenta.ru.
Ранее американский конгрессмен пригласил Владимира Путина и Владимира Зеленского на переговоры в Аризону.
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