Эрдоган: Зеленский очень переживает, что его часто обманывают

Президент Украины Владимир Зеленский очень переживает, что его часто обманывают окружающие. Об этом заявил глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишут «Известия».

«Обеспокоен, очень обеспокоен. Есть много тех, кто обманывает. Все говорят: „Мы даём, мы даём“, а на деле ничего не дают», — сообщил турецкий лидер.

18 августа Эрдоган и Зеленский встретились во Львове, где обсудили зерновой вопрос и ситуацию вокруг Запорожской АЭС.

Ранее Владимир Зеленский предупредил Россию о «последней черте», в случае пересечения которой Москва отрежет себя от переговоров с Киевом.