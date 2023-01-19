Приватизируй это. Алтайские депутаты пытаются вернуть отнятые правительством полномочия

Ради этого справедливороссы и коммунисты пошли на исключение из правил – совместную законодательную инициативу

19 января 2023, 12:31, Александра Черданцева

АКЗС / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Утверждать план приватизации краевого имущества должны не чиновники из правительства, а депутаты краевого уровня. В этом уверены представители фракций "Справедливая Россия – За правду" и КПРФ Алтайского Заксобрания. Обычно непримиримые оппоненты ради этого объединили усилия и вместе внесли соответствующий законопроект в АКЗС. Но хватит ли им голосов?

Нам решать – продавать или не продавать

В партии СРЗП заявляют: участие депутатов сделает этот процесс более открытым.

"Вопросы продажи краевого имущества зачастую напрямую затрагивают интересы жителей края (вспомним хотя бы нашумевшую приватизацию предприятия "Модест", производящего детское питание), а значит, должны решаться представителями народа с учётом его мнения. К тому же, вынося утверждение прогнозного плана приватизации на рассмотрение краевого парламента, мы делаем процесс приватизации краевого имущества более открытым и объективным, а значит, вопросов у общественности относительно целесообразности продажи того или иного имущества, форм и методов его разгосударствления станет меньше", – написал в своём телеграм-канале глава фракции СРЗП Александр Молотов.

Уже в беседе с amic.ru он напомнил, что именно АКЗС и утверждало план приватизации до 2017 года. Но тогда, шесть лет назад, решением большинства парламент принял (а точнее, не мог не принять) предложение на тот момент губернатора региона Александра Карлина отдать это полномочие правительству.

В 2019 году, уже при новом главе региона Викторе Томенко, АКЗС позволили частично вернуть некоторые полномочия – теперь парламент получает проект плана приватизации на следующий год для ознакомления.

"Теперь нам направляют прогнозный план приватизации для ознакомления. Мы можем вносить предложения и замечания, но по факту они носят рекомендательный характер и решение всё равно принимает правительство", – подчеркнул Александр Молотов.

Кто первый – тот и прав

Инициатива интересна не только тем, что ради неё "злейшие друзья" – СРЗП и КПРФ – создали временный союз. Но и тем, что на авторство инициативы претендует ещё одна фракция – "Коммунисты России". В АКЗС они всего полтора года, но уже называют свой след в алтайской политике значительным.

"Друзья, наконец-то две фракции в АКЗС решили выйти с предложением вернуть депутатам полномочия касаемо сферы приватизации. То, о чём мы говорили и предлагали парламентским партиям ещё в начале 2022 года, стало давать результат. В январе этого года товарищи из СР и КПРФ решили проявить самостоятельность и выйти с законодательной инициативой. Очень радует, что предложения, озвученные ещё в прошлом году фракцией "Коммунисты России", находят своё воплощение в начале 2023 года", – написал уже в своём телеграм-канале глава фракции КР", молодой депутат Сергей Матасов.

При этом "Коммунисты России" своего законопроекта не разрабатывали, они обращались с таким предложением в комитет АКЗС по правовой политике и местному самоуправлению. Комитет их идею не поддержал. Кроме того, год назад партия выступила против приватизации как таковой, заявив, что всё муниципальное и государственное имущество необходимо сохранить, модернизировать, приумножить.

Да и первыми они не были, заявляет Молотов. Ещё в прошлом созыве АКЗС оппозиция неоднократно высказывала недовольство тем, что их лишили такой возможности.

"Фракция СРЗП была первой, кто ещё в начале 2021 года предложил вернуть данное полномочие АКЗС", – подчеркнул он.

Впрочем, споры о том, кто что первый придумал, частое явление в алтайском парламенте.

Но мало придумать, главное – принять. А вот с этим, кажется, будут проблемы. Александр Молотов рассчитывает на поддержку остальной оппозиции.

"Всегда считал и продолжаю считать, что для победы над ЕР наши левопатриотические силы должны объединяться – если пока не институционально, то хотя бы ситуативно. Надеюсь и на то, что наш законопроект поддержат фракции ЛДПР и "Коммунистов России", представители которых неоднократно публично говорили о необходимости возврата утверждения прогнозного плана приватизации госимущества в ведение краевого парламента", – подытожил он.

А что остальные фракции?

Фракция ЛДПР пока не обсуждала эту инициативу, рассказал amic.ru её глава Владимир Семёнов. Но дал понять, что поддержки со стороны либерал-демократов может и не быть.

"Когда мы принимали решение передать это полномочие правительству, ЛДПР как раз голосовала "за". Мы считаем, что эффективно управлять имуществом могут лишь те люди, кто хорошо разбирается в этом вопросе. У депутатов, как правило, такого опыта и знания вообще нет", – напомнил Семёнов.

Более того, он и коллеги вообще выступают за то, чтобы бизнес-процессами занимались представители бизнеса, а не чиновники.

"Мы выступаем за приватизацию. И неоднократно говорили о том, что этот процесс должен проходить активнее и эффективнее", – добавил либерал-демократ.

Поддержка от "Единой России" ещё менее вероятна.

"Не думаю, что спустя такой сравнительно небольшой промежуток времени уже стоит снова вносить изменения. Кроме того, на федеральном уровне порядок рассмотрения плана организован аналогичным образом – его утверждает правительство РФ", – сказал amic.ru единоросс, вице-спикер АКЗС Денис Голобородько.

Он напомнил, что у депутатов сохраняется право контроля за соблюдением плана и внесения своих предложений. И привёл пример прошлого года:

"Мы попросили не торопиться с акционированием дорожно-строительных управлений и перенести этот процесс на год. Правительство Алтайского края согласилось с аргументами депутатов и скорректировало проект изменений в план приватизации".

Голобородько добавил, что фракция этот вопрос ещё не рассматривала. Но, по данным источников amic.ru в АКЗС, решение будет однозначное – не поддерживать. Такая позиция и у краевого правительства.

Какая вообще разница, кто утверждает план приватизации?

Разница есть, ведь от этого зависит, какие именно краевые предприятия будут проданы. Впрочем, большинство лотов – небольшие и экономически непривлекательные. За что депутаты также неоднократно критиковали правительство.

Так, в 2018 году власти планировали выручить от приватизации 62 млн рублей, а продали только на 15 млн. В 2019 году в плане стояло 14,5 млн, а казна заработала 10,3 млн. В 2020 году власти Алтайского края продали имущества на 199,3 млн рублей. По итогам 2021 года бюджет региона получил по этому направлению 9,1 млн рублей. Зато в 2022 году план приватизации перевыполнили в четыре раза: 462,95 млн против 112 млн рублей. И почти вся эта сумму от реализации 25% акций АО "Бийское" (в планах приватизировать и остальные 75% акций). Зато остальных объектов – всего на 2,9 млн. А в 2023 году после нескольких попыток продали акции торгово-производственного комплекса Алтайского края (китайский рынок). Его выставляли за 379 млн рублей, а реализовали только за 189 млн.

И да, акционирование крупных дорожных предприятий – ГУПов (а их в регионе шесть) – пример того, как депутаты повлияли на план приватизации. Напомним, в начале 2022 года вопрос по дорожным ГУПам отложили на 2023 год именно по настоятельной просьбе краевого парламента. Но именно отложили, ведь федеральное законодательство требует до конца 2024 года изменить организационную форму всех государственных унитарных предприятий.

Подобная история была с алтайским заводом "Модест", единственным в регионе производителем молочной продукции для детей. Ряд депутатов яро выступали против его приватизации. Но завод всё-таки продали в начале 2020 года за 64 млн рублей.