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Пригожин сообщил, что YouTube вскоре будет закрыт

Его активных пользователей, по словам бизнесмена, выявят и накажут

18 января 2023, 17:58, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что в ближайшее время YouTube будет закрыт, а те, кто продолжит им пользоваться, будут наказаны. Ответ бизнесмена на обращение одной из редакций опубликовали в Telegram-канале "Кепка Пригожина". 

"А теперь я вам по секрету скажу одну вещь. Как бы ни ломали себе зубы подонки, которые делают вид, что участвуют, а на самом деле, мешают нам в спецоперации, которые носят российские флаги на 9 мая, но размещают родственников за границей и едут в Дубай играть в гольф, в ближайшее время YouTube будет закрыт", – передала пресс-служба его заявление.

Он добавил, что те, кто активно пользуются платформой, будут "выявлены и понесут заслуженное наказание". 

 

Напомним, что ранее Пригожин обращался с просьбой проверить деятельность видеохостинга к генпрокурору РФ Игорю Краснову. Кроме того, он потребовал признать деятельность компании Google LLC на территории РФ нежелательной.

Комментарии 14

  • Бред какой-то. Многие для обучения используют YouTube, там подробно объясняются многие темы по той же математике, по английскому, истории, программированию и т.д. А эти всё ловят "врагом народа".
    18 января, Гость   Ответить
  • В Одноклассниках - вот где раздолье ципсошникам во всех чатах! Чо-то никто не собирается закрывать! Нет, дался Пригожину тюбик!
    18 января, Гость   Ответить
  • Моя бабушка смотрит по ютубу вязание и цветоводство, надеюсь успеет связать себе теплые вещи в тюрьму
    18 января, Гость   Ответить
  • А где Бесогон смотреть?
    18 января, Гость   Ответить
  • Почему к Пригожину столько внимания? Я сначала думала, что он бывший муж Валерии.
    18 января, Гость   Ответить
  • Мне вот интересно: а когда у него легитимное право наказывать кого-то появилось?
    18 января, Гость   Ответить
  • Чем ему этот канал не угодил?
    18 января, Гость   Ответить
  • мне одной кажется , что начало цитаты не имеет никакой логической связи с ее окончанием?
    19 января, Гость   Ответить
  • Зато побои у нас декриминализированы...
    19 января, Гость   Ответить
  • но размещают родственников за границей----а по подробней можно о ком такое заявление,а то много ассоциаций возникает,да и тень сильно бросает на кого не надо
    19 января, Гость   Ответить
  • Пригожина уважаю за Вагнера, но с ютьюбом он не прав. Достаточно поганый Фейсбук закрыть. Ютьюб не при делах.
    19 января, Гость   Ответить
  • Я сначала думала, что он бывший муж Валерии.*** А он оказался бывшим поваром ВВП..
    19 января, Гость   Ответить
  • Как бы ни ломали себе зубы подонки, которые делают вид, что участвуют, а на самом деле, мешают нам в спецоперации, которые носят российские флаги на 9 мая, но размещают родственников за границей. Ничего он так диму пескова приложил
    19 января, Гость   Ответить
  • Гость, Ничего он так диму пескова приложил------------так такой камушек можно и в другого диму кинуть,да и не только в него но и в кого повыше,а это уже госизменой попахивает,ой не подумавши грозит,не подумавши
    19 января, Гость   Ответить
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