Пригожин сообщил, что YouTube вскоре будет закрыт

Его активных пользователей, по словам бизнесмена, выявят и накажут

18 января 2023, 17:58, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что в ближайшее время YouTube будет закрыт, а те, кто продолжит им пользоваться, будут наказаны. Ответ бизнесмена на обращение одной из редакций опубликовали в Telegram-канале "Кепка Пригожина".

"А теперь я вам по секрету скажу одну вещь. Как бы ни ломали себе зубы подонки, которые делают вид, что участвуют, а на самом деле, мешают нам в спецоперации, которые носят российские флаги на 9 мая, но размещают родственников за границей и едут в Дубай играть в гольф, в ближайшее время YouTube будет закрыт", – передала пресс-служба его заявление.

Он добавил, что те, кто активно пользуются платформой, будут "выявлены и понесут заслуженное наказание".

Напомним, что ранее Пригожин обращался с просьбой проверить деятельность видеохостинга к генпрокурору РФ Игорю Краснову. Кроме того, он потребовал признать деятельность компании Google LLC на территории РФ нежелательной.