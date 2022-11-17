Прокуратура запросила 11 лет колонии для экс-чиновника алтайского Минстроя

Бывший замминистра строительства и ЖКХ Алтайского края Андрей Голубцов может получить 11,5 года колонии строгого режима. Такое наказание запросила прокуратура на очередном судебном заседании, прошедшем 17 ноября в Центральном районном суде Барнаула. Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Экс-чиновника обвиняют в получении взяток. Приговор по уголовному делу может быть вынесен до конца текущего года.

По данным правоохранителей, в 2016-2019 годах Голубцов получил две взятки общей суммой 2,4 млн рублей. За вознаграждение в размере 400 тысяч рублей чиновник обеспечил заключение договора на поставку семи неликвидных квартир в селе Лесном Бийского района, которые приобрели для дальнейшего предоставления детям-сиротам.

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Также в нарушение предусмотренных законом процедур Голубцов обеспечил заключение двух контрактов с одной из компаний на ремонт объектов теплоснабжения Змеиногорска. В ходе предварительного следствия Голубцов свою вину не признал. Позднее представители защиты начали добиваться переквалификации уголовного дела. По словам адвокатов, экс-чиновник получал взятки не деньгами, а дивидендами от компаний, в которых имеет долю.

Напомним, 11 апреля 2020 года Андрей Голубцов подал в отставку по собственному желанию. 16 апреля правоохранительные органы провели обыск в краевом Минстрое. На следующий день, 17 апреля, экс-замминистра задержали и отправили в СИЗО, однако затем перевели под домашний арест.

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Сейчас прокуратура, помимо внушительного срока наказания, дополнительно требует присудить Голубцову штраф в размере 8 млн рублей, а также лишить его права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в органах госвласти, сроком на пять лет. Ранее в качестве обеспечения гражданского иска следователи наложили арест на имущество экс-чиновника на сумму 7,62 млн рублей.

Дело Голубцова рассматривает судья Наталья Никитина с марта 2021 года. На данный момент прошло около 60 заседаний, интересы бывшего чиновника представляет адвокат Максим Гордеев.