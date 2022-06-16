Пушилин: ДНР может войти в состав России как отдельный субъект
К прежнему названию власти возвращаться не собираются
16 июня 2022, 08:18, Никита Черников
Донецкая Народная Республика может войти в состав РФ сохранив слово «республика» в названии. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в интервью RT.
При этом, по словам политика, к прежнему названию — Донецкая область — возвращаться не собираются: это плохо звучит и отзывает к украинскому прошлому.
«У нас это вызывает плохие ассоциации», — сказал он.
Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев усомнился в том, что через два года Украина будет существовать на карте мира.
Комментарии
Новости партнеров