Умер Михаил Горбачёв, последний генсек КПСС и единственный президент СССР

30 августа на 92-м году жизни в московской Центральной клинической больнице скончался Михаил Горбачёв

31 августа 2022, 06:07

От чего умер Михаил Горбачёв?

В ЦКБ пояснили, что Михаил Сергеевич умер вечером во вторник «после тяжелой и продолжительной болезни», пишут «Известия».

Последнего генсека госпитализировали в ЦКБ еще в июне, он находился в стабильном состоянии. По данным «Известий», у Горбачёва были проблемы с почками, он находился на гемодиализе.

Где похоронят Михаила Горбачёва?

По его завещанию тело президента СССР похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с могилой супруги Раисы Горбачёвой.

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