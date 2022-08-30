Умер Михаил Горбачёв, последний генсек КПСС и единственный президент СССР

От чего умер Михаил Горбачёв?

В ЦКБ пояснили, что Михаил Сергеевич умер вечером во вторник «после тяжелой и продолжительной болезни», пишут «Известия».

Последнего генсека госпитализировали в ЦКБ еще в июне, он находился в стабильном состоянии. По данным «Известий», у Горбачёва были проблемы с почками, он находился на гемодиализе.

Где похоронят Михаила Горбачёва?

По его завещанию тело президента СССР похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с могилой супруги Раисы Горбачёвой.

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