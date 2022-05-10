Путин назначил врио глав регионов, руководители которых подали в отставку

Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении временно-исполняющих обязанности глав российских регионов, которые сегодня сообщили о своей отставке. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Так, врио главы Республики Марий Эл стал Юрий Зайцев, Кировской области — Александр Соколов, Томской области — Владимир Мазур. Врио губернатора Рязанской области стал Павел Малков, а Саратовской области — Роман Бусарагин.

Тем временем главы некоторые новые главы регионов успели пообщаться с Путиным. Так, врио губернатора Рязанской области Павел Малков попросил на встрече у Путина месяц, чтобы разобраться с проблемами субъекта.

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Политика Еще три российских губернатора объявили об уходе с поста

Напомним, что 10 мая «отметилось» рядом отставок губернаторов по собственному желанию. Сначала о своём уходе объявил глава Томской области Сергей Жвачкин, а после — руководитель Кировской области Игорь Васильев. После с такой просьбой к президенту России Владимиру Путину обратились глава Марий Эл Александр Евстифеев, губернатор Саратовской области Валерий Радаев, а руководитель Рязанской области Николай Любимов заявил, что принял решение не выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах