Путин не будет поздравлять США с Днем независимости

Президент России Владимир Путин не будет поздравлять президента США Джо Байдена и народ Америки с Днем независимости. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.

«В этом году не будет отправляться поздравительная телеграмма», — заявил Песков.

Он пояснил, что в 2022 году недружественная политика в отношении Москвы достигла кульминации. В этих условиях направлять поздравление будет нецелесообразно, считает пресс-секретарь президента России.

Ранее Владимир Путин назвал освобождение Донбасса и безопасность России конечной целью спецоперации на Украине.