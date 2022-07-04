Путин не будет поздравлять США с Днем независимости
В Кремле отметили, что в текущей ситуации направлять президенту США Джо Байдену поздравительную телеграмму будет нецелесообразно
4 июля 2022, 19:10, Илья Звягинцев
Президент России Владимир Путин не будет поздравлять президента США Джо Байдена и народ Америки с Днем независимости. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.
«В этом году не будет отправляться поздравительная телеграмма», — заявил Песков.
Он пояснил, что в 2022 году недружественная политика в отношении Москвы достигла кульминации. В этих условиях направлять поздравление будет нецелесообразно, считает пресс-секретарь президента России.
Ранее Владимир Путин назвал освобождение Донбасса и безопасность России конечной целью спецоперации на Украине.
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