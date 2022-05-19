В Госдуму внесли законопроект о движении детей и молодежи «Большая перемена»

В Госдуму внесли законопроект о всероссийском движении детей и молодёжи «Большая перемена». Информация об этом появилась в базе данных Госдумы 19 мая.

Целями движения, согласно данным из пояснительной записки, является содействие проведению государственной политики по вопросам детей и молодёжи, участие в воспитании детей, их профориентации, организации досуга, создание среды для их самореализации, а также подготовка детей и молодёжи к полноценной жизни в обществе.

Отмечается, что участие в движении будет необязательным, в отличие от пионерии, с которым ранее сравнивали движение.

О том, что подобное движение может быть создано, стало известно 17 мая. Тогда предполагалось, что информация о нём может появиться в день 100-летия пионерии — 19 мая.