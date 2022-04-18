Путин подписал указ о дополнительных соцгарантиях военным пограничных органов ФСБ

Президент России Владимир Путин 18 апреля подписал указ о дополнительных социальных гарантиях для военных пограничных органов ФСБ и членам их семей.

Согласно документу, в случае гибели военнослужащего, выполнявшего обязанности на участках границы с Украиной, ЛНР и ДНР, его родственники получат 5 млн рублей, в случае ранения — 3 млн рублей.

«Указ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года», — сказано в документе.

В начале апреля сообщалось, что в Алтайском крае семьи погибших на Украине военных дополнительно получат по миллиону рублей. По словам губернатора Виктора Томенко, финансовая поддержка будет выделена из резервных средств, которые есть в региональном бюджете.