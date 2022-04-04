Путин подписал указ о приостановке соглашений об упрощенной выдаче виз с недружественными странами
Мера коснётся Европейского союза и ряда других государств
4 апреля 2022, 22:14, Никита Черников
Владимир Путин подписал указ об ответных мерах визового характера для «недружественных стран». Документ опубликован на портале правовой информации.
В частности, российский лидер поручил приостановить соглашение России и Евросоюза об упрощении выдачи виз для некоторых категорий граждан. Помимо ЕС, в списке также Норвегия, Дания, Исландия, Швейцария и Лихтенштейн.
Ранее сообщалось, что России разрабатывают программу по возвращению высококлассных специалистов из других стран.
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