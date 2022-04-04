Путин подписал указ о приостановке соглашений об упрощенной выдаче виз с недружественными странами

Владимир Путин подписал указ об ответных мерах визового характера для «недружественных стран». Документ опубликован на портале правовой информации.

В частности, российский лидер поручил приостановить соглашение России и Евросоюза об упрощении выдачи виз для некоторых категорий граждан. Помимо ЕС, в списке также Норвегия, Дания, Исландия, Швейцария и Лихтенштейн.

Ранее сообщалось, что России разрабатывают программу по возвращению высококлассных специалистов из других стран.