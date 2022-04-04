В России готовят программу по возвращению специалистов из других стран

В России разрабатывают программу по возвращению высококлассных специалистов из других стран. Об этом пишут «Известия».

Как сообщает издание, в различные российские ведомства периодически обращаются люди, которые однажды уехали из России, но теперь хотят вернуться. Чаще всего к возвращению людей подталкивает давление на русских в других странах.

«Эти обращения носят достаточно массовый характер, поэтому возникла идея с программами по возвращению таких людей, которые могли бы привезти знания и свой опыт из-за рубежа», — сказано в сообщении.

Отмечается, что программа действует в России с 2007 года, но сейчас её планируют доработать.

Эти намерения газете подтвердили в Минпромторге.