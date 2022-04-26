Путин подписал указ о создании антикоррупционной системы «Посейдон»

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании информационной системы противодействия коррупции под названием «Посейдон». Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Система будет обеспечивать деятельность по противодействию коррупции, а также использовать IT-технологии для контроля за соблюдением ограничений и запретов в этой сфере.

Информацию в систему должны будут передавать федеральные и региональные власти, Центробанк, а также ряд других организаций, предусмотренных документом.

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Одной из основных задач «Посейдона» является автоматизация сбора, учёта, хранения и анализа такой информации, а также предоставления к ней доступа, информационно-аналитическое обеспечение при проведении анализа и антикоррупционных проверок.

Координировать работу системы будет администрация президента, а её оператором назначат Федеральную службу охраны.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли обобщающий закон об иноагентах, который предусматривает изменения в списке причин для получения этого статуса. Стать иноагентом можно будет даже без иностранного финансирования.