Путин предложил странам Запада победить Россию на поле боя

Президент Владимир Путин ответил за заявления иностранных политиков о том, что Россию нужно победить на поле боя. Его слова передаёт РИА Новости.

«Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну что здесь скажешь? Пусть попробуют. Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца. Это трагедия для украинского народа. Но, похоже, всё к этому и идёт. Но все должны знать, что мы-то, по большому счёту, всерьёз пока ещё ничего и не начинали», — заявил Путин.

Ранее Путин рассказал, на чём основывались пророчества Владимира Жириновского. По его словам, бывший лидер ЛДПР был настоящим патриотом.