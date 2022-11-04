Путин разрешил мобилизацию судимых за тяжкие преступления

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий мобилизацию россиян с неснятой или непогашенной судимостью за некоторые тяжкие преступления.

Соответствующий документ опубликовали в пятницу, 4 ноября.

Закон при этом предусматривает несколько исключений. Например, он не распространяется на граждан с неснятой или непогашенной судимостью за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних или по статьям о терроризме.

Помимо этого, глава государства сегодня также подписал ещё несколько важных законов:

• позволяющий проходить альтернативную гражданскую службу во время мобилизации;

• предусматривающий включение периода службы по призыву в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию;

• приравнивающий добровольцев к военнослужащим;

• повышающий предельный возраст нахождения на госслужбе с 65 до 70 лет для некоторых категорий сотрудников.

4 ноября президент рассказал, что в РФ мобилизовали 318 тысяч человек, из них 49 тысяч уже выполняют боевые задачи.