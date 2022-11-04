Путин: в России мобилизовали 318 тысяч человек
По словам президента, поток добровольцев не прекращается
4 ноября 2022, 18:35, Никита Черников
В России мобилизовали 318 тысяч человек, из них 49 тысяч уже выполняют боевые задачи, заявил Владимир Путин во время общения с волонтёрами, передаёт ТАСС.
После объявления частичной мобилизации министр обороны Сергей Шойгу говорил, что призовут 300 тысяч резервистов.
По словам главы государства, число мобилизованных превысило планируемую планку, так как поток добровольцев в Вооруженные силы России не прекращается.
О начале частичной мобилизации президент Путин объявил 21 сентября. Спустя пять недель, 28 октября, глава оборонного ведомства Сергей Шойгу заявил о завершении мероприятий по призыву резервистов.
Правда ли, что россиянам разрешат проходить альтернативную службу вместо мобилизации?
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