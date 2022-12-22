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Путин разрешил правительству выдавать временные разрешения на отдельные сделки с подсанкционными лицами

Поправка вводит режим, аналогичный действующему в США

22 декабря 2022, 20:24, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Президент России Владимир Путин разрешил правительству выдавать временные разрешения на отдельные сделки с подсанкционными лицами. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на указ главы государства.

Фактически поправка вводит режим, аналогичный действующему в США, где ответственное за правоприменение в области санкций ведомство, OFAC, уполномочено выдавать лицензии на конкретные транзакции с подсанкционными лицами.

В тексте также отмечается, что он вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 3 мая 2022 года.

Комментарии 2

  • Что на него нашло????Или кто им управляет????? Провозглашает одно а делает совсем другое. То активную фазу СВО прекратили и остановились как вкопанные. Ушли из освобожденных от нацизма территорий активизировав убийство русских на этих территориях. Поставки стратегических ресурсов врагам, использующих их для убийства наших солдат и русских. Возобновлен им вывоз валюты за рубеж и оставление там же валютной выручки полученной от экспорта. Вывоз золота. Зерносделка и амиачная сделка. Изымаются умышленно деньги из реальной экономики для пресечения ее роста и особенно промышленности тем более сейчас и направление в разного рода сомнительнве резервы и фонды. Для страны и народа каждое послабление во вред стране но во благо врагов ведет к безоговорочному ПОРАЖЕНИЮ
    22 декабря, Гость   Ответить
  • И снова ворота на распашку для продолжения по дешевке грабежа страны и народа сионистским мировым глобализмом. Наверное он так зависим от них что они ему не позволяют оказывать сопротивление на их агрессивную политику по окончательному уничтожению народа и страны
    23 декабря, Гость   Ответить
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