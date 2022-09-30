Путин: Россия не будет жить по правилам Запада, рассчитанными на дураков
Он указал, что эти правила уже можно назвать «тройными стандартами»
30 сентября 2022, 20:21
Президент России Владимир Путин на церемонии подписания договоров о вхождении в Россию новых субъектов заявил, что западные правила — это двойные стандарты.
«Запад всегда говорит, что отстаивает порядок и правила, но откуда эти правила взялись — сплошные двойные стандарты, рассчитанные на дураков», — подчеркнул Путин.
Он указал, что Россия не будет жить по этим правилам, которые уже можно назвать «тройными стандартами».
Президент также отметил, что Россия не стремится вернуть СССР.
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