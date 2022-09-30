Путин: Россия не будет жить по правилам Запада, рассчитанными на дураков

Президент России Владимир Путин на церемонии подписания договоров о вхождении в Россию новых субъектов заявил, что западные правила — это двойные стандарты.

«Запад всегда говорит, что отстаивает порядок и правила, но откуда эти правила взялись — сплошные двойные стандарты, рассчитанные на дураков», — подчеркнул Путин.

Он указал, что Россия не будет жить по этим правилам, которые уже можно назвать «тройными стандартами».

Президент также отметил, что Россия не стремится вернуть СССР.