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Путин: система поддержки молодёжи должна быть выстроена по всей стране

Все молодые россияне должны иметь возможность получать качественное образование

22 декабря 2022, 21:27, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Президент России Владимир Путин заявил, что система молодёжи должна быть выстроена по всей стране. Как сообщает RT, об этом глава государства сказал на заседании Госсовета по вопросам реализации молодёжной политики в современных условиях.

«Подчеркну, что в целом всемерная система поддержки молодёжи должна действовать по всей стране, чтобы ею могли свободно пользоваться абсолютно все молодые люди», — сказал российский лидер.

Президент также отметил, что все молодые россияне должны иметь возможность получать качественное образование.

Напомним, что в июле президент подписал закон о создании движения детей и молодёжи. Оно должно объединить все действующие молодёжные общественные проекты. Выделять на него будут ежегодно около 21,4 млрд рублей.

Участники российского движения выбрали для себя название «Движение первых».

Комментарии 1

  • Лицемер. Какая система. Бесплатно только общеобразовательное образование. Взяли с общеобразовательного процесса отделили важные для развития направления обозвали их дополнительным образованием и дерут деньги. А у кого на это денег нет? их большинство поскольку почти 90% по мировым стандартам у нас бедные а 50% нищие.Высшее платное в основном. Бюджетные места только для неприкасаемых и избранных . Средне специальное техникумы платное. Пту уже переводят на плату. Отсутствие каких либо равных для всех социальных лифтов.
    23 декабря, Гость   Ответить
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