Путин: система поддержки молодёжи должна быть выстроена по всей стране

Все молодые россияне должны иметь возможность получать качественное образование

22 декабря 2022, 21:27, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Президент России Владимир Путин заявил, что система молодёжи должна быть выстроена по всей стране. Как сообщает RT, об этом глава государства сказал на заседании Госсовета по вопросам реализации молодёжной политики в современных условиях.

«Подчеркну, что в целом всемерная система поддержки молодёжи должна действовать по всей стране, чтобы ею могли свободно пользоваться абсолютно все молодые люди», — сказал российский лидер.

Президент также отметил, что все молодые россияне должны иметь возможность получать качественное образование.

Напомним, что в июле президент подписал закон о создании движения детей и молодёжи. Оно должно объединить все действующие молодёжные общественные проекты. Выделять на него будут ежегодно около 21,4 млрд рублей.

Участники российского движения выбрали для себя название «Движение первых».