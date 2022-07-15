Путин уволил Рогозина с должности главы «Роскосмоса»

Президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Рогозина от должности гендиректора Роскосмоса.

Как следует из сообщения Кремля, его место займет Юрий Борисов, которого сегодня глава государства снял с поста вице-премьера.

«Назначить Борисова Юрия Ивановича генеральным директором Государственной корпорации по космической деятельности „Роскосмос“», — сказано в документе.

65-летний Юрий Борисов на посту вице-премьера курировал в правительстве космос и оборонную промышленность. Ранее amic.ru уже сообщал, что чиновник может стать новым главой «Роскосмоса».