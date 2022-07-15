Путин уволил Рогозина с должности главы «Роскосмоса»
Его место занял бывший вице-премьер Юрий Борисов
15 июля 2022, 19:21, Никита Черников
Президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Рогозина от должности гендиректора Роскосмоса.
Как следует из сообщения Кремля, его место займет Юрий Борисов, которого сегодня глава государства снял с поста вице-премьера.
«Назначить Борисова Юрия Ивановича генеральным директором Государственной корпорации по космической деятельности „Роскосмос“», — сказано в документе.
65-летний Юрий Борисов на посту вице-премьера курировал в правительстве космос и оборонную промышленность. Ранее amic.ru уже сообщал, что чиновник может стать новым главой «Роскосмоса».
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