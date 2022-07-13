СМИ: вице-премьер Борисов уйдет в отставку

Курирующий в правительстве направления космоса и оборонной промышленности вице-премьер Юрий Борисов в ближайшее время уйдет с поста. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

По их данным, 65-летний чиновник может стать новым главой «Роскосмоса». Сейчас эту должность занимает Дмитрий Рогозин, который до Борисова также был вице-премьером.

12 июля президент России Владимир Путин увеличил число вице-премьеров правительства с 10 до 11. Еще одним замом председателя правительства станет глава Минпромторга Денис Мантуров.