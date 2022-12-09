Путин высказался о возможности дополнительной мобилизации

В настоящее время речи о дополнительной мобилизации не идет. Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции после заседания ВЕЭС в Бишкеке.

По словам главы государства, факторов для возобновления мобилизации в стране нет.

«Нет, таких факторов сегодня не просматривается», — подчеркнул Путин.

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Вопрос дня Правда ли, что в России закончилась частичная мобилизация?

Напомним, что 28 октября министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что план по частичной мобилизации уже выполнен. 31 октября о завершении призыва из запаса заявил и президент Владимир Путин.