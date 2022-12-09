Путин высказался о возможности дополнительной мобилизации
По словам главы государства, факторов для возобновления призыва запасников в стране нет
9 декабря 2022, 20:57
В настоящее время речи о дополнительной мобилизации не идет. Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции после заседания ВЕЭС в Бишкеке.
По словам главы государства, факторов для возобновления мобилизации в стране нет.
«Нет, таких факторов сегодня не просматривается», — подчеркнул Путин.
Напомним, что 28 октября министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что план по частичной мобилизации уже выполнен. 31 октября о завершении призыва из запаса заявил и президент Владимир Путин.
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