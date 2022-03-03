Путин заявил, что военная операция на Украине идёт по плану

Вечером 3 марта Владимир Путин провёл совещание с Советом Безопасности России. Президент заявил, что военная операция на Украине идёт по намеченному плану, сообщает ТАСС.

«Хочу сказать, что специальная военная операция идёт в строгом соответствии с графиком, по плану. Все поставленные задачи успешно решаются», — сказал Путин.

Также глава государства сообщил, что всем семьям погибших на Украине военнослужащих будет выплачено по 7,4 млн рублей. Также семьи ждёт ежемесячная компенсация. Путин предложил добавить к общей сумме ещё 5 млн. Контрактникам, из-за ранения не годных к строевой службе, выплата будет 2,6 миллиона.