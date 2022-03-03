Путин рассказал, сколько выплатят семьям военных, погибших на Украине

Вечером 3 марта Владимир Путин провёл совещание с Советом Безопасности России. Президент рассказал, что всем семьям погибших на Украине военнослужащих будет выплачено по 7,4 млн рублей, сообщает ТАСС.

Также семьи ждёт ежемесячная компенсация. Путин предложил добавить к общей сумме ещё 5 млн. Контрактникам, из-за ранения не годных к строевой службе, выплата будет 2,6 миллиона.