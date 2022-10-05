Readovka: Путин сегодня может изменить статус спецоперации

Президент России Владимир Путин 5 октября может обратиться к нации. Обращение может касаться изменения статуса спецоперации, пишет Readovka со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что ранее глава Крыма Сергей Аксёнов высказывал предположение о том, что после присоединения новых территорий на них может начаться контртеррористическая операция.

Глава Совбеза Николай Патрушев также заявлял, что в Крыму нужно устранить пробелы в безопасности на фоне возросшего уровня террористических угроз.

Напомним, что 21 сентября Владимир Путин в ходе своего обращения объявил о начале в России частичной мобилизации.