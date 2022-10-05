Readovka: Путин сегодня может изменить статус спецоперации
По информации источника, президент готовит обращение к нации
5 октября 2022, 16:20, Илья Звягинцев
Президент России Владимир Путин 5 октября может обратиться к нации. Обращение может касаться изменения статуса спецоперации, пишет Readovka со ссылкой на собственные источники.
Отмечается, что ранее глава Крыма Сергей Аксёнов высказывал предположение о том, что после присоединения новых территорий на них может начаться контртеррористическая операция.
Глава Совбеза Николай Патрушев также заявлял, что в Крыму нужно устранить пробелы в безопасности на фоне возросшего уровня террористических угроз.
Напомним, что 21 сентября Владимир Путин в ходе своего обращения объявил о начале в России частичной мобилизации.
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