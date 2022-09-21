Путин объявил в России частичную мобилизацию. Что это значит и кого призовут

Президент России Владимир Путин в обращении 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации. Рассказываем о том, кто попадёт под призыв.

«Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт», — сказал президент России.

Ранее юрист рассказал о том, кто может попасть в число мобилизованных, а кто — в число резервистов в ходе мобилизации.