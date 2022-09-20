Референдумы в ЛНР и ДНР по вопросу вхождения в состав РФ пройдут с 23 по 27 сентября

Референдумы в ЛНР и ДНР по вопросу вхождения в состав Российской Федерации пройдут с 23 по 27 сентября. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, что с инициативой незамедлительно организовать голосования о вхождении республик Донбасса в состав России 19 сентября выступили общественные палаты ЛНР и ДНР. Главы регионов договорились содействовать друг другу в этом вопросе.

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Политика Власти Херсонской области приняли решение о референдуме по вхождению в состав РФ

Также 20 сентября глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о принятии решения о проведении референдума по вхождению региона в состав Российской Федерации. Аналогичный референдум в ближайшие дни может пройти в Запорожской области.