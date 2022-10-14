Режим КТО ввели в Белоруссии из-за приграничных провокаций

В Белоруссии ввели режим контртеррористической операции, чтобы дать отпор на любые провокации со стороны сопредельных государств, рассказал в интервью «Известиям» глава МИД республики Владимир Макей.

Он отметил, что сегодня мир стал таким непредсказуемым, поэтому «мы должны заботиться о своей собственной безопасности».

«Мы видим, как со стороны Украины говорят: „Мы белые и пушистые, мы ничего не планируем на границе с Беларусью“. Мы должны защитить своих людей и сделать так, чтобы ни на один метр нашей земли не ступила нога оккупанта. Была информация о том, что со стороны отдельных сопредельных государств планируются провокации, связанные чуть ли не с захватом отдельных участков территории Беларуси», — подчеркнул Макей.

Он пояснил, что президент республики Александр Лукашенко провёл ряд совещаний с силовыми структурами, после чего ввели режим контртеррористической операции.

«Вооружённые силы Республики Беларусь и правоохранительные структуры, и спецслужбы готовы дать отпор на любые провокации, которые могут возникнуть со стороны сопредельных государств», — заверил Макей.

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