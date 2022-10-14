Режим КТО ввели в Белоруссии из-за приграничных провокаций

Президент республики Александр Лукашенко провёл ряд совещаний с силовыми структурами

14 октября 2022, 08:51

В Белоруссии ввели режим контртеррористической операции, чтобы дать отпор на любые провокации со стороны сопредельных государств, рассказал в интервью «Известиям» глава МИД республики Владимир Макей.

Он отметил, что сегодня мир стал таким непредсказуемым, поэтому «мы должны заботиться о своей собственной безопасности».

«Мы видим, как со стороны Украины говорят: „Мы белые и пушистые, мы ничего не планируем на границе с Беларусью“. Мы должны защитить своих людей и сделать так, чтобы ни на один метр нашей земли не ступила нога оккупанта. Была информация о том, что со стороны отдельных сопредельных государств планируются провокации, связанные чуть ли не с захватом отдельных участков территории Беларуси», — подчеркнул Макей.

Он пояснил, что президент республики Александр Лукашенко провёл ряд совещаний с силовыми структурами, после чего ввели режим контртеррористической операции.

«Вооружённые силы Республики Беларусь и правоохранительные структуры, и спецслужбы готовы дать отпор на любые провокации, которые могут возникнуть со стороны сопредельных государств», — заверил Макей.

Ранее amic.ru рассказал, может ли президент России Владимир Путин заменить СВО на режим КТО.

Что такое контртеррористическая операция? Чем КТО отличается от СВО?

Что такое контртеррористическая операция? Чем КТО отличается от СВО?

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