Может ли Путин заменить СВО на режим КТО из-за теракта на Крымском мосту? Чем КТО отличается от СВО?

Утром 8 октября произошёл подрыв грузовика на автомобильной части Крымского моста, из-за чего сдетонировали цистерны с горючим на железнодорожной части, а также произошло частичное обрушение двух пролётов. 9 октября глава Следкома Александр Бастрыкин доложил Владимиру Путину о ходе следствия. Глава государства назначил совещание Совбеза на 10 октября.

В связи с этим в Сети вновь возникли версии о введении режима контртеррористической операции (КТО). Рассказываем, что такое режим КТО, кто его вводит, можно ли им заменить режим специальной военной операции (СВО) и какие ограничения возможны для граждан, находящихся на территории, где проводится контртеррористическая операция.

Что такое режим КТО?

Такой режим устанавливается в зоне проведения контртеррористической операции. Это особый правовой режим, его вводят для пресечения или раскрытия теракта или терактов, а также чтобы минимизировать последствия таких незаконных действий.

Режим КТО описан в статьях 11-18 ФЗ № 35-Ф3 «О противодействии терроризму» от 6 марта 2006 года.

Что означает проведение контртеррористической операции? Где проводится КТО?

Контртеррористическая операция — это совокупность согласованных по цели, месту и времени особых действий, направленных на пресечение террористических акций, обеспечение безопасности физических лиц, обезвреживание террористов, а также на минимизацию последствий террористической акции.

Новости

Политика Сжигают мосты. Означает ли ЧП на Крымском мосту начало инфраструктурной войны?

КТО проводится для пресечения террористического акта и преступлений террористической направленности.

Такая операция может проводиться в каком-то локальном месте или быть распространена на целый регион или на несколько регионов России.

Кем вводится режим КТО и какие службы участвуют в такой операции?

По закону режим КТО может ввести и отменить глава ФСБ (входит в состав Совбеза России). Кроме него решение о введении режима контртеррористической операции может принять другое уполномоченное лицо этой службы. При этом принявший решение о начале такой операции объявляет и о её окончании, а также руководит ходом КТО.

Если контртеррористическая операция не локального масштаба, а очень крупная (то есть требует больших ресурсов или распространяется на значительную территорию), директор ФСБ должен уведомить о её проведении президента РФ, председателя федерального правительства и спикеров Госдумы и Совфеда, а также генерального прокурора.

Решение об окончании КТО объявляют, когда пресечён сам теракт и уже нет угрозы жизни и здоровью людей, их интересам и имуществу.

Новости

Происшествия В районе утечек на «Северном потоке» зафиксировали два взрыва

Руководитель КТО создаёт оперативный штаб, который занимается планированием и координацией участвующих в операции сил из различных служб и ведомств.

ФСБ уполномочена создавать специальную группировку для проведения контртеррористической операции. В эту группировку служба может включать военнослужащих из Вооружённых сил, нацгвардию, полицию, сотрудников МЧС и других ведомств.

Что такое режим СВО и можно ли его заменить на контртеррористическую операцию?

СВО — специальная военная операция. Эта операция была объявлена президентом России после начала военных действий на территории Украины и на неосвобождённых территориях ДНР и ЛНР 24 февраля 2022 года.

Эту операцию проводят Вооружённые силы РФ, частично в ней участвуют и представители других силовых ведомств. Также в СВО задействованы вооружённые силы союзников — народных милиций ДНР и ЛНР.

В качестве целей СВО Владимир Путин обозначил денацификацию и демилитаризацию Украины, освобождение и защиту Донбасса.

То есть те цели, которые обозначены для СВО, нельзя решить с помощью режима КТО. Контртеррористическая операция может проводиться на территории России (включая новые территории) параллельно с СВО, но не подменять эту специальную военную операцию, так как у КТО по закону совершенно другие задачи (см. выше) и методы их решения.

С какими ограничениями могут столкнуться граждане на территориях, где объявлен режим КТО?

В статье 11 закона «О противодействии терроризму» описывается правовой режим контртеррористической операции. В пункте 3 этой статьи регламентируются допускаемые в КТО меры и временные ограничения. Всего таких ограничений по закону 14.

К ним, в частности, относятся такие действия спецслужб в зоне проведения КТО:

— проверка документов;

— удаление физлиц с определённых территорий или объектов;

— усиление охраны общественного порядка;

— контроль телефонных переговоров или иной передачи информации;

— использование транспортных средств организаций и физических лиц для нужд КТО;

— приостановление деятельности опасных производств и организаций;

— приостановление оказания услуг связи;

— временное отселение;

— введение карантина;

— ограничение передвижения транспортных средств и пешеходов;

— досмотр;

— ограничение или запрет продажи оружия, боеприпасов, опасных веществ и особый режим оборота наркосодержащих лекарств и алкоголя;

— ограничение или запрет работы частной охраны или детективной деятельности.

Но не обязательно, что все эти ограничения могут автоматически вводиться в зоне КТО. В этой статье введение ограничений разъясняется так:

«На отдельных участках территории (объектах), в пределах которой (на которых) введён правовой режим контртеррористической операции, могут устанавливаться (вводиться) как весь комплекс мер и временных ограничений, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, так и отдельные меры и временные ограничения».