Может ли Путин заменить СВО на режим КТО из-за теракта на Крымском мосту? Чем КТО отличается от СВО?
После подрыва Крымского моста Владимир Путин назначил на 10 октября важное совещание Совета безопасности России. Может ли на нём президент объявить режим контртеррористической операции и возможна ли замена СВО на КТО?
Утром 8 октября произошёл подрыв грузовика на автомобильной части Крымского моста, из-за чего сдетонировали цистерны с горючим на железнодорожной части, а также произошло частичное обрушение двух пролётов. 9 октября глава Следкома Александр Бастрыкин доложил Владимиру Путину о ходе следствия. Глава государства назначил совещание Совбеза на 10 октября.
В связи с этим в Сети вновь возникли версии о введении режима контртеррористической операции (КТО). Рассказываем, что такое режим КТО, кто его вводит, можно ли им заменить режим специальной военной операции (СВО) и какие ограничения возможны для граждан, находящихся на территории, где проводится контртеррористическая операция.
Что такое режим КТО?
Такой режим устанавливается в зоне проведения контртеррористической операции. Это особый правовой режим, его вводят для пресечения или раскрытия теракта или терактов, а также чтобы минимизировать последствия таких незаконных действий.
Режим КТО описан в статьях 11-18 ФЗ № 35-Ф3 «О противодействии терроризму» от 6 марта 2006 года.
Что означает проведение контртеррористической операции? Где проводится КТО?
Контртеррористическая операция — это совокупность согласованных по цели, месту и времени особых действий, направленных на пресечение террористических акций, обеспечение безопасности физических лиц, обезвреживание террористов, а также на минимизацию последствий террористической акции.
КТО проводится для пресечения террористического акта и преступлений террористической направленности.
Такая операция может проводиться в каком-то локальном месте или быть распространена на целый регион или на несколько регионов России.
Кем вводится режим КТО и какие службы участвуют в такой операции?
По закону режим КТО может ввести и отменить глава ФСБ (входит в состав Совбеза России). Кроме него решение о введении режима контртеррористической операции может принять другое уполномоченное лицо этой службы. При этом принявший решение о начале такой операции объявляет и о её окончании, а также руководит ходом КТО.
Если контртеррористическая операция не локального масштаба, а очень крупная (то есть требует больших ресурсов или распространяется на значительную территорию), директор ФСБ должен уведомить о её проведении президента РФ, председателя федерального правительства и спикеров Госдумы и Совфеда, а также генерального прокурора.
Решение об окончании КТО объявляют, когда пресечён сам теракт и уже нет угрозы жизни и здоровью людей, их интересам и имуществу.
Руководитель КТО создаёт оперативный штаб, который занимается планированием и координацией участвующих в операции сил из различных служб и ведомств.
ФСБ уполномочена создавать специальную группировку для проведения контртеррористической операции. В эту группировку служба может включать военнослужащих из Вооружённых сил, нацгвардию, полицию, сотрудников МЧС и других ведомств.
Что такое режим СВО и можно ли его заменить на контртеррористическую операцию?
СВО — специальная военная операция. Эта операция была объявлена президентом России после начала военных действий на территории Украины и на неосвобождённых территориях ДНР и ЛНР 24 февраля 2022 года.
Эту операцию проводят Вооружённые силы РФ, частично в ней участвуют и представители других силовых ведомств. Также в СВО задействованы вооружённые силы союзников — народных милиций ДНР и ЛНР.
В качестве целей СВО Владимир Путин обозначил денацификацию и демилитаризацию Украины, освобождение и защиту Донбасса.
То есть те цели, которые обозначены для СВО, нельзя решить с помощью режима КТО. Контртеррористическая операция может проводиться на территории России (включая новые территории) параллельно с СВО, но не подменять эту специальную военную операцию, так как у КТО по закону совершенно другие задачи (см. выше) и методы их решения.
С какими ограничениями могут столкнуться граждане на территориях, где объявлен режим КТО?
В статье 11 закона «О противодействии терроризму» описывается правовой режим контртеррористической операции. В пункте 3 этой статьи регламентируются допускаемые в КТО меры и временные ограничения. Всего таких ограничений по закону 14.
К ним, в частности, относятся такие действия спецслужб в зоне проведения КТО:
— проверка документов;
— удаление физлиц с определённых территорий или объектов;
— усиление охраны общественного порядка;
— контроль телефонных переговоров или иной передачи информации;
— использование транспортных средств организаций и физических лиц для нужд КТО;
— приостановление деятельности опасных производств и организаций;
— приостановление оказания услуг связи;
— временное отселение;
— введение карантина;
— ограничение передвижения транспортных средств и пешеходов;
— досмотр;
— ограничение или запрет продажи оружия, боеприпасов, опасных веществ и особый режим оборота наркосодержащих лекарств и алкоголя;
— ограничение или запрет работы частной охраны или детективной деятельности.
Но не обязательно, что все эти ограничения могут автоматически вводиться в зоне КТО. В этой статье введение ограничений разъясняется так:
«На отдельных участках территории (объектах), в пределах которой (на которых) введён правовой режим контртеррористической операции, могут устанавливаться (вводиться) как весь комплекс мер и временных ограничений, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, так и отдельные меры и временные ограничения».