Рогозин: Россия поставит на боевое дежурство почти 50 ракет «Сармат»
Глава Роскосмоса посоветовал «разговаривать с Россией повежливее»
23 мая 2022, 08:15
Россия в скором времени поставит на боевой дежурство почти 50 тяжёлых межконтинентальных баллистических ракет «Сармат», сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в Telegram.
«Таких „Сарматов“ у нас скоро встанет на боевое дежурство почти полсотни», — написал он, пообещав оставить на территории противника «очень большие» радиоактивные воронки.
Напоследок Рогозин посоветовал «агрессорам разговаривать с Россией повежливее».
Ранее Рогозин заявил, что Россия может уничтожить западные страны за полчаса, но допускать такого нельзя.
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