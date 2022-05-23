Рогозин: Россия поставит на боевое дежурство почти 50 ракет «Сармат»

Россия в скором времени поставит на боевой дежурство почти 50 тяжёлых межконтинентальных баллистических ракет «Сармат», сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в Telegram.

«Таких „Сарматов“ у нас скоро встанет на боевое дежурство почти полсотни», — написал он, пообещав оставить на территории противника «очень большие» радиоактивные воронки.

Напоследок Рогозин посоветовал «агрессорам разговаривать с Россией повежливее».

Ранее Рогозин заявил, что Россия может уничтожить западные страны за полчаса, но допускать такого нельзя.