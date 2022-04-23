Рогозин: серийные поставки ракеты «Сармат» начнутся осенью

Серийные поставки ракеты «Сармат» начнутся уже осенью этого года, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Осенью этого года после завершения лётно-конструкторских испытаний „Сармата“ планируем начать поставки серийных тяжёлых межконтинентальных баллистических ракет этого сверхоружия в Ракетные войска стратегического назначения», — написал он в Telegram.

20 апреля Минобороны РФ сообщило об успешных испытаниях ракеты «Сармат». Пуск произвели на государственном испытательном космодроме Плесецк в Архангельской области из шахтной пусковой установки.

В военном ведомстве также отмечали, что «Сармат» является «самой мощной ракетой с наибольшей в мире дальностью поражения целей», которая также способна преодолевать системы противоракетной обороны.

Ранее Дмитрий Рогозин призвал НАТО иметь в виду, что Россия наблюдает за ним из космоса.