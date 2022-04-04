Рогозин в день создания НАТО призвал альянс иметь в виду, что Россия наблюдает за ним из космоса

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в день 73-летия НАТО назвал её «главной угрозой всему миру» и призвал альянс иметь в виду, что Россия наблюдает за его штаб-квартирой из космоса. Об этом он написал в своём Telegram-канале в понедельник, 4 апреля.

К посту глава госкорпорации также прикрепил космический снимок штаб-квартиры организации.

«Я бы хотел, чтобы мои старые знакомые по работе в Брюсселе, особенно Столтенберг, в день рождения НАТО полюбовались своим офисом с помощью спутникового снимка с космического аппарата Роскосмоса. Ребята, мы за вами наблюдаем. Имейте в виду», — заявил Рогозин.

В конце марта Дмитрий Рогозин пообещал развернуть независимый российский спутниковый интернет к 2025 году.