Рогозин в день создания НАТО призвал альянс иметь в виду, что Россия наблюдает за ним из космоса
К посту в своём Telegram-канале глава Роскосмоса прикрепил космический снимок штаб-квартиры организации
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в день 73-летия НАТО назвал её «главной угрозой всему миру» и призвал альянс иметь в виду, что Россия наблюдает за его штаб-квартирой из космоса. Об этом он написал в своём Telegram-канале в понедельник, 4 апреля.
К посту глава госкорпорации также прикрепил космический снимок штаб-квартиры организации.
«Я бы хотел, чтобы мои старые знакомые по работе в Брюсселе, особенно Столтенберг, в день рождения НАТО полюбовались своим офисом с помощью спутникового снимка с космического аппарата Роскосмоса. Ребята, мы за вами наблюдаем. Имейте в виду», — заявил Рогозин.
В конце марта Дмитрий Рогозин пообещал развернуть независимый российский спутниковый интернет к 2025 году.