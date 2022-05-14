Россия прекращает подачу электричества в Финляндию

Дочерняя компания российской «Интер РАО» — RAO Nordic Oy — приостанавливает поставки электричества в Финляндию с 14 мая, сообщил финский сетевой оператор Fingrid, управляющий электросетями страны.

Как пишет ТАСС, в RAO Nordic Oy указали, что причина приостановки торговли вызвана отсутствием оплаты за поставленную электроэнергию.

Энергодефицит Финляндии при этом не грозит, уточнили в Fignrid. Недостаток электроэнергии они компенсируют за счёт поставок из Швеции и увеличения собственного производства.

Ранее сообщалось, что Финляндия и Швеция могут объявить о вступлении в НАТО до конца текущей недели.