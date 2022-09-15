Россия ввела санкции против 30 британцев

МИД России сообщил о введении санкций против 30 руководителей пиар-структур и представителей оборонного лобби Великобритании.

В список попали гендиректор ассоциации Public Relations and Communications Association Фрэнсис Ингхэм, соучредитель сетевой маркетинговой структуры PR Network Никки Регаццони, эксперт по химической и биологической защите Xэмиш Стивен де Бреттон-Гордон и другие.

Отныне въезд в страну этим персонам запрещён.

«Работа над расширением российского „стоп-листа“ будет продолжена», — подчеркнули в министерстве.

Ранее МИД России заявил о возможном введении виз для украинцев.