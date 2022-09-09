В России задумались о введении виз для украинцев
Окончательное решение ещё не приняли
9 сентября 2022, 16:18, Никита Черников
МИД России заявил о возможном введении виз для украинцев, сообщает РИА Новости.
В ведомстве уточнили, что окончательное решение на этот счёт ещё не приняли. Чиновники думают над тем, отвечать Киеву зеркально или нет.
С 1 июля Украина ввела визовый режим для россиян. При этом даже наличие документа не гарантирует попадания на её территорию, напоминает агентство.
9 сентября стало известно, что страны Евросоюза окончательно утвердили решение о полной приостановке действия соглашения об упрощённом визовом режиме с Россией.
Комментарии
Новости партнеров