Российские власти на неделе планируют обсудить вопрос об отмене выборов губернаторов

Президент России Владимир Путин 27 апреля планирует принять участие в Совете законодателей, где будет обсуждаться вопрос об отмене выборов глав регионов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.

По информации одного из собеседников портала, президент России может высказать своё мнение об этой инициативе. Есть вероятность, что обязанность за выборы губернаторов могут переложить на законодательное собрание.

Ещё один источник отметил, что главам регионов могут разрешить самостоятельно принимать решение о проведении выборов.

Ранее информация об этом уже фигурировала в СМИ, однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на это заявлял, что никаких решений об отмене выборов губернаторов в 2022 году не принималось.

Накануне Владимир Путин подписал указ о создании информационной системы «Посейдон», которая будет предназначена для борьбы с коррупцией. Администрация президента станет координатором её работы, а Федеральная служба охраны будет оператором системы.