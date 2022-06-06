Сколько мест готовы уступить единороссы КПРФ на выборах в гордуму?

На выборах Барнаульской городской Думы в сентябре 2022 года партия «Единая Россия» будет стремиться к 50% по списку, об этом заявил секретарь краевых «единороссов» Александр Романенко, комментируя результаты предварительного голосования (праймериз), завершившегося 29 мая. Ранее стало известно, что ЕР рассчитывает провести 16-18 одномандатников из 20 возможных.

У многих наблюдателей такой прогноз вызвал удивление, ведь на прошлогодних выборах в АКЗС единороссы набрали всего 34,3% и смогли взять только 19 округов из 34. В чём причины оптимизма Александра Романенко, разбирался amic.ru.

Есть ли у КПРФ основания для победы?

Интересующаяся политикой публика ждёт высоких результатов КПРФ, которая смогла сформировать в Заксобрании вторую по величине фракцию. Такого же мнения и в самой компартии. В январе «Политсибру», побеседовав с первым секретарём крайкома КПРФ Марией Прусаковой, писал: «В партии отмечают: городов и районов, где „красная“ кампания будет сложной, нет».

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Однако серьёзные основания рассчитывать на победу есть не у КПРФ, а у «Единой России». Дело в том, что результаты краевых и муниципальных выборов традиционно отличаются.

В 2011 году на выборах в АКЗС ЕР получила 39,8%, КПРФ — 25,4%. А на выборах БГД в 2012 году у ЕР было 50,2%, а у КПРФ всего 16,6%. Такая же ситуация сложилась в следующем избирательном цикле. В 2016 году единороссы получили в АКЗС по партсписку 34%, коммунисты — 21%. А на выборах Барнаульской гордумы в 2017 году у ЕР 49,6%, у КПРФ — 16,4%. Что касается одномандатных округов, то в 2012 году «Единая Россия» забрала все 20 мандатов в БГД, а в 2017 году — 19.

ЕР: чем ниже явка, тем выше результат

Причин таких метаморфоз несколько. Во-первых, явка на краевых выборах всегда в разы выше, чем на муниципальных. Выборы АКЗС проводятся одновременно с выборами Госдумы. Федеральные телеканалы активно освещают кампанию, подогревая к ней интерес избирателей. Это даёт свои результаты.

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В 2011 году к урнам пришли более 52% избирателей края. В выборах БГД в 2012 году приняли участие 12,5% избирателей. В 2016 году явка составила 40%, а в 2017 году — только около 20%. А, как известно, чем выше явка, тем выше результат оппозиции. И, наоборот, чем ниже явка, тем выше процент лояльных к власти избирателей.

Во-вторых, участие в федеральных и краевых кампаниях вытягивает из партий практически все средства. И если «Единая Россия» обычно находит ресурсных кандидатов для муниципальных выборов, то у КПРФ со спонсорами проблемы.

Всё это даёт основания единороссам на оптимизм. Открытым остаётся только вопрос о том, кто и как поделит вторую половину голосов избирателей. Учитывая, что без сбора подписей для регистрации кандидатов в выборах могут принимать участие пять партий, кроме ЕР, тут могут быть сюрпризы.