В «Единой России» подвели итоги праймериз накануне масштабной муниципальной кампании-2022

Алтайские единороссы подвели итоги праймериз, которые завершились 29 мая. Впервые предварительное голосование проходило только в электронном виде. Общий уровень явки — 3,58% — практически не отличался от среднего по стране. Фамилии победителей праймериз, проходивших по первой, максимально открытой модели, предстоит утвердить на вышестоящем уровне к концу июня. В ближайшее время в партии определятся и с первой тройкой кандидатов в Барнауле, где осенью пройдёт самая крупная муниципальная кампания. В краевой столице с большой вероятностью в этот список войдёт глава города Вячеслав Франк.

Предварительное голосование по отбору кандидатов в депутаты Барнаульской и Бийской гордумы, а также Новоалтайского госсобрания и Рубцовского горсовета от «Единой России» стартовало 23 мая на сайте pg.er.ru. В нём приняли участие 599 зарегистрированных кандидатов. На выборы отводилась ровно неделя: 29 мая голосование было завершено. По первой модели оно проходило только в четырёх городах, в остальных муниципалитетах партия отберёт кандидатов по другой системе — при помощи выборщиков.

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Как рассказал секретарь реготделения «Единой России» в Алтайском крае Александр Романенко, в Барнауле, Бийске, Рубцовске и Новоалтайске проголосовали около 30 тысяч человек, из них примерно 22 тысячи — в Барнауле. Максимальная явка в краевом центре была на округах № 9 и № 5 — здесь она превысила 6,2%. По словам Романенко, такая активность избирателей сюрпризом для партии не стала с учётом нового формата голосования в 2022 году. «Поскольку праймериз на этот раз проходили исключительно в электронном формате, который предполагает регистрацию избирателей через портал госуслуг, примерно такую явку мы и ожидали. В дальнейшем интерес к предварительному голосованию будет только расти», — дал прогноз лидер алтайских единороссов.

Романенко отдельно отметил, что фракция «Единой России» в Барнаульской гордуме сильно изменится, поскольку из 30 действующих депутатов участие в предварительном голосовании приняли только 15 человек. Однако многие из тех, кто заявился на выборы впервые, имеют опыт общественной и волонтёрской работы. Средний конкурс на одномандатный округ в краевом центре составлял около 11 человек. Этот результат — один из самых высоких по стране, — рассказал секретарь реотделения ЕР.

Александр Романенко добавил, что в июне будет определена партийная тройка, которая поведёт барнаульских единороссов на выборы в гордуму. Первые два места в ней почти наверняка получат мэр Вячеслав Франк и нынешний председатель БГД Галина Буевич. Кто станет третьим — в партии определят позже.

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Оценивая итоговые шансы на успех, Романенко заметил, что партия намерена выиграть 16-18 одномандатных округов из 20 в Барнаульскую гордуму и будет стремиться к 50% по партийным спискам. Напомним, что в Бийске и Рубцовске с этого года действует иная система выборов: власти отказались от партийных списков, оставив только округа. Правда, теперь они станут двухмандатными.

«С каждым годом в процедуре принимает участие всё больше кандидатов. Свои силы на площадке „Единой России“ пробуют представители самых разных сфер — от руководителей крупных предприятий до волонтёров и активистов молодёжных движений. Непартийные кандидаты всё чаще выбирают предварительное голосование „Единой России“ в качестве стартовой площадки. Благодаря этому мы обновляем и усиливаем команду наших депутатов в представительных органах разных уровней», — подчеркнул Александр Романенко. Он напомнил, что «Единая Россия» — единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование.

В этом году о своём желании принять участие в процедуре заявило большое число кандидатов в возрасте до 35 лет, медиков, педагогов, предпринимателей. Особенностью стало и значительно возросшее число женщин — участниц праймериз.

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В Рубцовске в предварительном голосовании принимало участие 8 действующих депутатов от партии из 13, а в Бийске — 13 из 15. При этом в наукограде на праймериз пошли и выиграли свои округа в недавнем прошлом представители оппозиции. Среди них — Елена Речкова (экс-«Справедливая Россия»), Тимур Знагован (экс-КПРФ), Константин Комаров (экс-ЛДПР). В Новоалтайске из числа действующих депутатов от партии власти на праймериз пошли лишь 4 человека из 17. Таким образом, именно здесь фракция ЕР претерпит самое существенное обновление.

При этом во всех четырёх городах почти все действующие депутаты, которые участвовали в предварительном голосовании, победили по округам. Это говорит о том, что избиратели положительно оценивают их работу в текущих созывах, констатировал лидер алтайских единороссов. Наибольшее количество голосов получали участники предварительного голосования в Барнауле. Так, некоторые победители сумели заручиться поддержкой свыше 1000 человек. Среди них — главврач поликлиники № 14 Дмитрий Денисов и действующий депутат БГД Иван Огнев.

«Все итоги опубликованы на сайте предварительного голосования „Единой России“. Безусловно, мы их проанализируем. После этого местные политсоветы на основании итогов голосования сформируют списки кандидатов, которые будут выдвинуты для участия в предстоящих выборах, которые состоятся 11 сентября», — рассказал Романенко. Как уже сообщалось, в этом году в Алтайском крае пройдёт самая масштабная муниципальная кампания в стране, в ходе которой будут разыграны свыше 6000 мандатов.

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К слову, ЕР проводила праймериз в одни и те же сроки по всей стране. Итоги предварительного голосования высоко оценил председатель партии Дмитрий Медведев. По его словам, активность кандидатов и избирателей на предварительном голосовании говорит о росте интереса граждан к выборам. «Среди кандидатов, за которых голосовали граждане, лишь 15% имеют статус депутата. Треть выдвинутых участников — молодые люди до 35 лет. Их энергия, инициатива, работоспособность особенно востребованы. „Единая Россия“ остаётся верна своим принципам — выдвигать кандидатов на основе мнения граждан. Это решающий аргумент. И от этих стандартов выборной кампании мы не будем отходить ни при каких обстоятельствах», — подчеркнул Медведев.