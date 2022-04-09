Сенатор Клишас заявил, что YouTube идёт уверенным шагом к тому, чтобы стать вне закона

YouTube уверенным шагом идёт к тому, чтобы стать в России вне закона, заявил глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Поводом для такого высказывания послужила блокировка канала Госдумы «Дума ТВ» на видеохостинге. Парламентарий охарактеризовал это «западной версией свободы слова».

«YouTube уверенным шагом идёт к тому, чтобы стать в нашей Стране вне закона. Очень жаль, что YouTube сделал такой выбор», — написал Клишас в своём Telegram-канале.

О блокировке «Думы ТВ» также высказалась официальный представитель российского МИД Мария Захарова. По её словам, YouTube тем самым подписал себе приговор. Она призвала побыстрее сохранять контент и переносить его на отечественные платформы.