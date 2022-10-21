Зеленский ввёл санкции против губернатора Томенко: запретил «покупать украинскую землю» и «лишил госнаград»

Президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции на десятилетний срок в отношении губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Документ 20 октября опубликовали на сайте главы государства.

В список попали 1,4 тыс. компаний и 2,5 тыс. физлиц, в том числе и губернатор Алтайского края.

Санкции в отношении Томенко накладывают блокировку активов при их наличии, полное прекращение полётов и перевозок по Украине, запрет на вывод капиталов, прекращение торговых операций и не только. Всего 13 пунктов.

Что «запретили» и чего «лишили»:

1) блокировка активов — временное лишение права пользоваться и распоряжаться активами, принадлежащих физическому или юридическому лицу, а также активами, в отношении которых такое лицо прямо или косвенно (через других физических или юридических лиц) совершает действия, тождественны по смыслу осуществлению права распоряжения ими;

2) ограничение торговых операций (полное прекращение);

3) ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полётов и перевозок по территории Украины (полное прекращение);

4) предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;

5) приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств;

6) аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определённого вида деятельности, в частности, аннулирование или приостановление действия специальных разрешений на пользование недрами;

7) запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, которые прямо или косвенно контролируются резидентами иностранного государства или действуют в их интересах;

8) запрещение или ограничение захода иностранных невоенных судов и военных кораблей к территориальному морю Украины, её внутренним водам, портам и воздушных судов в воздушное пространство Украины, или осуществления посадки на территории Украины (полный запрет);

9) запрет выдачи разрешений, лицензий Национального банка Украины на осуществление инвестиций в иностранное государство, размещение валютных ценностей на счетах и вкладах на территории иностранного государства;

10) прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничение выдачи наличных по платежным картам, эмитированным резидентами иностранного государства;

11) запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;

12) лишение государственных наград Украины, других форм признания;

13) запрет на приобретение в собственность земельных участков.

Напомним, в августе Канада ввела санкции против губернатора Алтайского края. А в июле глава региона попал в санкционный список Великобритании.