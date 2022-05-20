Шойгу: освобождение ЛНР близится к завершению

Войска продолжают расширять контроль над территориями Донбасса, отметил министр

20 мая 2022, 20:22, Никита Черников

Освобождение ЛНР близится к завершению, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на коллегии ведомства.

Он также отметил, что группировки ВС РФ совместно с подразделениями ЛДНР «продолжают расширять контроль над территориями Донбасса».

Ранее Шойгу заявил, что киевский режим выдаёт кратковременные военные успехи за крупные.

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