Шойгу: освобождение ЛНР близится к завершению

Освобождение ЛНР близится к завершению, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на коллегии ведомства.

Он также отметил, что группировки ВС РФ совместно с подразделениями ЛДНР «продолжают расширять контроль над территориями Донбасса».

Ранее Шойгу заявил, что киевский режим выдаёт кратковременные военные успехи за крупные.