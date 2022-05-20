Шойгу заявил, что Украина выдает кратковременные военные успехи за крупные

Киев выдает кратковременные успехи в военных действия за крупные, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Терпя поражение на „земле“, киевский режим стремится достичь в отдельных районах хотя бы кратковременных успехов, выдавая их за крупные», — цитирует его РИА Новости.

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