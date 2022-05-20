Шойгу заявил, что Украина выдает кратковременные военные успехи за крупные
По словам главы военного ведомства, Киев терпит поражения на «земле»
20 мая 2022, 17:45, Никита Черников
Киев выдает кратковременные успехи в военных действия за крупные, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«Терпя поражение на „земле“, киевский режим стремится достичь в отдельных районах хотя бы кратковременных успехов, выдавая их за крупные», — цитирует его РИА Новости.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, нужно ли вводить в России мобилизацию.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил о проведении спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля.
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