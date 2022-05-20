Шойгу заявил, что Украина выдает кратковременные военные успехи за крупные

По словам главы военного ведомства, Киев терпит поражения на «земле»

20 мая 2022, 17:45, Никита Черников

Киев выдает кратковременные успехи в военных действия за крупные, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Терпя поражение на „земле“, киевский режим стремится достичь в отдельных районах хотя бы кратковременных успехов, выдавая их за крупные», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, нужно ли вводить в России мобилизацию.

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Напомним, президент России Владимир Путин объявил о проведении спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля.

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