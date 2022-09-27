Чем богаты новые территории, которые могут присоединиться к России по итогу референдумов. Экономический потенциал

На четырёх территориях, ранее входивших в состав Украины, завершаются референдумы о вхождении в состав Российской Федерации. В случае появления в России новых регионов, наша страна прирастёт новыми субъектами, имеющими серьёзный экономический потенциал.

Да, на части этих территорий будут идти военные действия, многое за время боёв разрушено и это придётся восстанавливать. Но нужно понимать, что с экономической точки зрения в перспективе эти субъекты могут дать нашей стране. Состояние промышленности, сельского хозяйства, переработки, энергетики и т. д. этих земель трудно оценить в текущем состоянии, но редакция amic.ru собрала данные о довоенной экономике двух республик Донбасса, Херсонщины и Запорожья, чтобы представить именно их экономический потенциал.

Для справки

Общая площадь этих четырёх территорий — почти 109 тыс. кв. км. Это сопоставимо с территорией Волгоградской области (112 тыс. кв. км) или в 1,5 раза меньше Алтайского края (168 тыс. кв. км).

Экономический потенциал Донецкой Народной Республики

Фото: unsplash.com

Территория и население. Площадь республики составляет 26,5 тыс. кв. км, это сопоставимо с Мордовией (26,2 тыс. кв. км) или с Тульской областью (27,1 тыс. кв. км), или в шесть раз меньше территории Алтайского края (168 тыс. кв. км). Республика подразделяется на 5 районов и 13 городов республиканского подчинения, но в республике городов больше — 52. Столица — Донецк. По данным на 2021 год, которые приводит «Википедия», в республике числилось 4,1 млн человек (сопоставимо с Ростовской областью).

Промышленность. До 2014 года это был самый высокоразвитый промышленный регион Украины, который обеспечивал 20% промышленного производства этой страны. Здесь преобладали угольная промышленность, чёрная металлургия (включая коксохим) и машиностроение (до 300 различных машиностроительных предприятий.)

В предыдущие годы в регионе было девять предприятий чёрной металлургии, восемь коксохимических производств.

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В конце советского периода в Донецкой области работали 122 крупные высокомеханизированные шахты, позже их число изменилось, но угольная промышленность региона до сих пор является одной из главных отраслей республики.

Энергетика. В ДНР в основном представлена угольная генерация. Крупнейшими теплоэлектростанциями являются Углегорская ТЭС, Старобешевская ТЭС, Славянская ТЭС, Кураховская ТЭС, Зуевская ТЭС. Есть газоснабжение.

Транспорт. По территории республики проходят три автомагистрали Е40, Е50, Е58. Развитая сеть железных дорог. Важно заметить, что через эту республику осуществляется транзит из РФ в Крым. Главная водная артерия — Северский Донец. Морской порт в Мариуполе на Азовском море. Действует городской электротранспорт.

Полезные ископаемые. Главным полезным ископаемым Донбасса является каменный уголь. Донецкий угольный бассейн, который находится на территориях как ДНР, так и ЛНР, является крупнейшим месторождением каменного угля в Европе. Он находится на площади около 60 тыс. кв. км. Подтвержденные залежи составляют около 10 млрд тонн, из них коксующиеся угли — около 6 млрд тонн, антрациты — более 1 млрд тонн.

Всего в самой ДНР зафиксировано около 850 месторождений полезных ископаемых, в которых добывается почти 40 видов сырья местного и государственного значения. Среди полезных ископаемых выделяются каменный уголь, метан угольных месторождений, поваренная соль, известняк, флюорит, гипс, мел, глина, цементное сырьё, железная руда, ртуть, мрамор, гранит и прочие.

Сельское хозяйство. Общая площадь сельхозземель — 617,8 тыс. га. Есть растениеводство, которое включает зерновые, технические культуры, овощеводство, бахчевые, плодоводство. В животноводстве разводят КРС, свиней, овец, птицу; занимаются рыбоводством и пчеловодством.

Пищепром. В регионе развита пищевая промышленность и переработка. В структуре пищевой промышленности за 2018 год наиболее крупными подотраслями по объёмам производства в натуральном выражении стали производство готовых кормов для животных (20,8%), производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности (19,2%) и производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий (17,9%). Развито производство колбас и ликёро-водочных изделий.

Экономический потенциал Луганской Народной Республики

Фото: С00

Территория и население. Площадь республики немногим больше ДНР — почти 26,7 тыс. кв. км, это шестая часть территории Алтайского края. В регионе 6 районов и 11 горсоветов республиканского подчинения. Часть районов и городов объединены, всего в республике с 2015 года 14 муниципальных администраций и 37 городов. Столица — Луганск. Население по оценке на начало 2022 года — 1,4 млн человек, это сопоставимо с количеством населения Тульской области.

Промышленность. В регионе развита добыча угля, металлургия, тяжёлое машиностроение, химическая промышленность.

Помимо угольной промышленности, которая высоко развита в обоих регионах Донбасса, здесь представлены мощные металлургические предприятия, среди которых особо выделяются Алчевский металлургический комбинат, Алчевский коксохимический завод, Стахановский завод ферросплавов, Луганский трубный завод, литейный завод «Сталь».

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В республике действует Луганский химико-фармацевтический завод, производящий лекарственные препараты.

Энергетика. В ЛНР также представлена угольная генерация. Крупнейшая теплоэлектростанция — Луганская ТЭС. Территория газифицирована. Сейчас единственный источник электричества в ЛНР — идущая из России высоковольтная линия 500 кВ «Победа-Шахты».

Транспорт. Через республику проходит ряд важных транзитных магистралей: железная дорога Волгоград — Харьков, автодорога Таганрог — Харьков, автодорога Москва — Ростов-на-Дону (М4) проходит в ближайшей точке в 15 км от границы области, газопроводы из Ставрополя и Оренбурга, нефтепроводы из Поволжья и Северного Кавказа.

Также в регионе действует Луганский тепловозостроительный завод, который не производит тепловозы с 2015 года, но выпускает детали, которые экспортируются в Россию.

Полезные ископаемые. О Донецком угольном бассейне, часть которого находится на территории Луганской Народной Республики (см. выше главу о ДНР). Так же на территории большие залежи песчаника, который используется как отделочный материал. Недалеко от Луганска есть карьер по добыче ракушечника. Также в ЛНР есть залежи мела, мергеля, известняка, глины и песков. Есть карьер по добыче и изготовлению щебня различных фракций.

Сельское хозяйство. Выращивают овощи, фрукты, картофель. Разводят КРС, лошадей, коз, кур, уток, перепелов. Общая площадь посевов в 2015 году была 83 тыс. га.

Экономический потенциал Запорожской области

ЗАЗ «Славута» / Фото: С00

Территория и население. Площадь области почти 27,2 тыс. кв. км, это сопоставимо с Белгородской областью (27,1 тыс. кв. км) или 1/6 Алтайского края. Область разбита на 5 муниципальных районов. В области 14 городов. Столица — Запорожье. Население области на начало 2022 года было 1,6 млн человек, что сопоставимо с Тюменской областью (без учёта населения автономных округов в этом регионе РФ проживает чуть больше 1,5 млн человек).

Промышленность. В регионе развиты чёрная и цветная металлургия, машиностроение (в том числе электротехническое, авиационное, автомобилестроение), химическая и нефтехимическая, фармацевтическая, пищевая и лёгкая промышленность.

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Среди известных промпредприятий области: «Запорожсталь», «Днепроспецсталь», «Украинский графит», «Запорожский алюминиевый комбинат», «Титано-магниевый комбинат», предприятие по производству авиадвигателей «Мотор-Сич», Запорожский автозавод (ЗАЗ).

Энергетика. В области действует ДнепроГЭС, крупнейшая в Европе атомная станция Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС. Развивается ветряная энергетика.

Транспорт. По территории области проходят две автомагистрали: Е58 и Е105, развитая железнодорожная сеть. Основная водная артерия — Днепр. Морской порт на Азовском море — Бердянск.

Полезные ископаемые. В Запорожье добывается железная руда (Белозерское месторождение), начато освоение Токмакского месторождения марганцевых руд, в Гуляйпольском, Ореховском и Вольнянском районах встречается в небольших количествах бурый уголь. Разрабатываются такие полезные ископаемые, как граниты, известняки, глины, каолин, песчаники, пегматиты. Есть лечебные грязи, минеральные воды.

Сельское хозяйство. Запорожская область была одним из крупнейших производителей сельхозпродукции и изделий пищепрома на Украине. Площадь сельскохозяйственных угодий области составляет 2,246 млн га. Для сравнения: в Алтайском крае сельхозугодия занимают 11,5 млн га, однако климат в Запорожье позволяет производить аграриям больше другой продукции, чем их алтайским коллегам.

В структуре сельскохозяйственного производства преобладает продукция растениеводства. Больше всего сеют зерновых. Основная техническая культура — подсолнечник. В области благоприятные климатические условия для выращивания овощей и бахчевых культур.

Приоритетным направлением в развитии животноводства в области — птицеводство и свиноводство.

В регионе работают 546 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.

Экономический потенциал Херсонской области

Фото: С00

Территория и население. Площадь области — почти 28,5 тыс. кв. км. Это близко к площади Владимирской области (29 тыс. кв. км) или в 5,9 раза меньше территории Алтайского края. Область состоит из пяти муниципальных районов. В области девять городов, столица — Херсон. Население территории на начало 2022 года насчитывало 1 млн человек, что сопоставимо с населением Калужской или Калининградской областей.

Промышленность. В области более 200 предприятий различных отраслей: машиностроение, пищевая и перерабатывающая, химическая и целлюлозно-бумажная, лёгкая промышленность, электроэнергетика. Традиционно приоритетным считается судостроение. Например, на заводе «Паллада» в Херсоне производят судоремонтные плавучие доки.

Энергетика. В области есть своя ГЭС — Каховская на реке Днепр. Развивается ветроэнергетика, есть солнечная электростанция в посёлке Лазурном.

Транспорт. Через область проходят три автомагистрали Е58, Е97, Е105. Развита железнодорожная сеть, соединяющая область с другими регионами Украины и с российским Крымом. Главные водные артерии — Днепр и Ингулец. На Чёрном море есть два порта — Херсон и Скадовск.

Полезные ископаемые. В области добывают различные известняки, применяемые в строительстве и металлургии, песок, глину, торф. Есть минеральные воды, минеральные соли и минеральные грязи.

Сельское хозяйство. Главной отраслью региона считается как раз сельское хозяйство. Здесь имеются большие площади сельскохозяйственных угодий с плодородными землями (1,968 млн га, в том числе 1,77 млн га пашни).

Из-за благоприятных для аграриев климатических условий и плодородности почв здесь получают высокие урожаи не только зерновых, но и овощей, бахчевых (знаменитые херсонские арбузы) и садовых культур, включая виноград. Потенциально область имеет возможность выращивать ежегодно не менее 2 млн тонн продовольственного зерна (для сравнения: на большей почти в шесть раз пашне Алтайского края в 2021 году собрали 5,9 млн тонн зерновых и зернобобовых), 1 млн тонн овощебахчевой продукции, 35 тыс. тонн риса, 100 тыс. тонн плодов, 50 тыс. тонн винограда и много другой продукции.