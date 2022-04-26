СМИ: прямые выборы губернаторов в России могут отменить

Прямые выборы губернаторов в России могут перенести или даже отменить из-за жёстких санкций и спецоперации на Украине, сообщили «Интерфаксу» осведомлённые источники.

По данным одного из собеседников, этот вопрос сейчас активно обсуждается в органах власти.

«Ситуация в стране нестандартная из-за спецоперации и жёстких санкций. Расходовать силы и средства на избирательную кампанию — а она на носу — нецелесообразно», — отметил источник в федеральной власти.

Источник в парламенте также отметил, что изначально речь шла об отмене прямых выборов в восточных и южных, прежде всего приграничных, регионах. Новый порядок однако могут распространить на все субъекты РФ.

Напомним, 27 апреля Владимир Путин планирует поучаствовать в Совете законодателей, где будет обсуждаться вопрос об отмене выборов глав регионов. По данным РБК, президент собирается высказать своё мнение по этому вопросу.