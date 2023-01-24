СМИ: Шойгу сменил командующих двух военных округов

Сергей Кузовлев возглавил ЮВО, а Евгений Никифиров – ЗВО

24 января 2023, 08:15, ИА Амител

Фото: mil.ru

Министр обороны России Сергей Шойгу сменил командующих Западного и Южного военных округов. Об этом пишет РБК.

По данным источника агентства, близкого к военному ведомству, командующим ЮВО стал генерал-полковник Сергей Кузовлев, который командовал ЗВО с 13 декабря 2022 года.

Его место занял генерал-лейтенант Евгений Никифоров.

11 января Шойгу произвёл новые перестановки в командовании спецоперацией РФ на Украине, которая идёт с 24 февраля 2022 года. Командующим объединённой группировкой войск назначен начальник Генштаба Валерий Герасимов, а заместителями – главком ВКС генерал Сергей Суровикин, главком Сухопутных войск Салюков и замначальника Генштаба генерал-полковник Алексей Ким.