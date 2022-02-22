Совфед дал Путину согласие на использование армии за рубежом

Совет Федерации разрешил президенту России Владимиру Путину использовать российскую армию за рубежом. Как сообщает РИА Новости, верхняя палата парламента исходила из того, что будут использоваться миротворческие силы.

За решение проголосовали 153 сенатора — выступивших против или воздержавшихся не было.

Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин собрал заседание Совета безопасности страны по вопросу признания самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.

После Путин во время обращения к россиянам заявил о признании независимости ДНР и ЛНР, а также подписал соответствующие указы в присутствии глав республик.