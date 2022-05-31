Страны Евросоюза согласовали частичный отказ от российской нефти
Глава Евросовета заявил, что это может сократить огромный источник финансирования военной машины РФ
31 мая 2022, 08:15, Никита Черников
Главы стран Евросоюза договорились о частичном запрете на импорт российской нефти, заявил глава Евросовета Шарль Мишель на саммите в Брюсселе.
Политик указал, что эмбарго покроет более двух третьих импорта нефти из РФ.
Это, по его словам, поможет сократить «огромный источник финансирования её военной машины» и окажет «максимальное давление на Россию с целью прекращения войны», передаёт ТАСС.
Ранее президент РФ Владимир Путин обязал рассчитываться с недружественными странами в рублях.
Комментарии
Новости партнеров